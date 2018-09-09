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يوم الانتخابات الموحد في روسيا

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يوم الانتخابات الموحد في روسيا
Sputnik Vladimir Ankov
يوم الانتخابات الموحد في روسيا، فلاديفوستوك، 9 سبتمبر 2018
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تجري اليوم الأحد في روسيا انتخابات محلية ومناطقية لعدد من رؤساء المدن (العمد) والمجالس البلدية وأعضاء في البرلمانات المحلية وفي البرلمان الروسي (الدوما) .

وتجري الانتخابات الإقليمية والمحلية وكذلك الانتخابات "الإضافية" إلى مجلس الدوما الروسي في 80 من أصل 85 منطقة روسية.

وينتخب الناخبون في 22 منطقة رؤساء جدد لها، فيما تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 16 منطقة أخرى.

أما العاصمة موسكو فينتخب سكانها اليوم عمدة للمدينة من بين خمسة مرشحين، من بينهم عمدة موسكو الحالي سيرغي سوبيانين الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى الأهالي.

المصدر: وكالات

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