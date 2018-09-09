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مقتل شخص وإصابة 9 في حادث دهس سيارة لمجموعة من أشخاص جنوبي موسكو

أخبار روسيا

مقتل شخص وإصابة 9 في حادث دهس سيارة لمجموعة من أشخاص جنوبي موسكو
Sputnik Natalia Seliverstova
أرشيف
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أفاد مصدر في مصلحة الطوارئ بالعاصمة الروسية موسكو، بأن سيارة "فولكسفاغن بولو" دهست مجموعة من المارة جنوبي موسكو، الأمر الذي أدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين.

وقال المصدر: "وقع الحادث في شارع "نوفوتشيركاسكي بولفار"، وأصيب 9 أشخاص بجروح، وتوفي واحد منهم في سيارة الإسعاف".

وقال المكتب الصحفي لإدارة شرطة المرور بموسكو في تقرير له، اليوم الأحد إن منفذ عملية الدهس هو مواطن من جمهورية قرغيزستان، قام بدهس مجموعة من الأشخاص عمدا بعد خلافه معهم في أحد المقاهي، حيث ركب سيارته وقام بعملية دهس خصومه. ولم يحاول الهروب من مكان الحادث.

من جهتها أفادت قناة "Ren TV" التلفزيونية الروسية بأن المعتقل اسمه بيكجان اس وهو من مواليد عام 1997.

المصدر: سبوتنيك + تاس

 

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