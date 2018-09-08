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الولايات المتحدة تستورد 10 طائرات برمائية من روسيا

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الولايات المتحدة تستورد 10 طائرات برمائية من روسيا
Sputnik
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وقّعت شركة، المجمع العلمي – الفني الجوي في تاغانروغ (TANTK )، على هامش معرض "Gidroaviasalon-2018" على عقد لتوريد طائرات برمائية إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشركة:" تم في 8 سبتمبر 2018 ، خلال معرض" Hydroaviasalon-2018 "،التوقيع على عقد لتوريد عشر طائرات برمائية من طراز Be-200ES  إلى الولايات المتحدة".

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ووقع الوثيقة عن الجانب الروسي، يوري غرودينين ، المدير العام وكبير المصممين لشركة TANTK، من الجانب الأمريكي، باتريك ماساردي، رئيس شركة Seaplane Global AirServices.

وقال المصدر: يتضمن العقد الموقع، توريد 4 طائرات برمائية من طراز بي -200 بي سي وخيار بيع 6 طائرات أخرى من نفس النوع. وسيتم تجهيز أول طائرتين بمحركات دي -436 تي.بي ، والطائرات الباقية بمحركات " سام -146".

المصدر: نوفوستي

 




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