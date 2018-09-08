روسيا تباشر بتصميم سفينة طائرة مزودة بالصواريخ

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن بلاده تقوم بتصميم طائرة إيكرانوبلاين ( السفينة الطائرة) مزودة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار الوزير الروسي، في حديث له على هامش معرض "Gidroaviasalon-2018"، الجاري في غيليندزيك بإقليم كراسنودار، إلى أن وزارة الدفاع الروسية، تقوم في الوقت الراهن، في إطار "برنامج التسلح الحكومي -2027"، بتصميم الطائرة المذكورة. ونوه بأن الخاصية المميزة لهذه الطائرة ستتمثل في تزويدها بالسلاح الصاروخي.

وأكد الوزير على أن هذا النوع من الطائرات، سيستخدم لحماية الطريق البحري الشمالي والقيام بأعمال الدوريات فوق البحر الأسود وبحر قزوين.

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ويعتقد الخبراء العسكريون، أن هذه الطائرات ستكون في غاية الفعالية لأنها غير مرئية لرادارات العدو.

وتعتمد هذه السفينة الطائرة، على فكرة بسيطة وهي تركيب المحركات في مقدمة السفينة (أو الطائرة) و توجيهها للأسفل بعض الشيء مما يجعل الهواء يندفع تحت الأجنحة، وهو ما يجعلها ترتفع فوق سطح الماء وبسرعة تصل إلى 20 ضعف سرعة السفينة البحرية، أي حوالي 550 كلم في الساعة.

المصدر: وكالات