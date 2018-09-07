دمشق: ادعاءات لندن في قضية سكريبال تأتي في سياق تلاشي الثقة بأفعال بريطانيا

أعربت وزارة الخارجية السورية عن تضامن دمشق مع موسكو بشأن قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة "سانا" الرسمية السورية أن "سوريا تعبر عن تضامنها مع روسيا التي رفضت بشكل قاطع الادعاءات والأكاذيب البريطانية حول استخدام مزعوم لمواد كيميائية سامة من قبل الاتحاد الروسي".

واعتبرت الخارجية السورية أن "الادعاءات البريطانية المفبركة تأتي في سياق تلاشي ثقة شعوب العالم بأفعال الحكومة البريطانية وسياساتها الهدامة في مختلف المجالات".

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ويأتي ذلك على خلفية توجيه بريطانيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء الهجوم على رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في مارس الماضي، وذلك في أعقاب صدور تقرير الشرطة البريطانية الذي جاء فيه أن الشخصين المشتبه بضلوعهما في القضية هما مواطنان روسيان. كما نشرت الشرطة اسميهما وصورا لهما.

وجدير بالذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها وترفض تقديم أي مواد خاصة بالقضية.

المصدر: سانا