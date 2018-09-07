موسكو تكشف موعد تسليم أنقرة صواريخ "إس 400"

أعلن مدير الهيئة الاتحادية الروسي للتعاون التقني، دميتري شوغايف، أن منظومة الدفاع الروسية "إس – 400" سيتم تسليمها لتركيا بحلول منتصف عام 2019.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن المسؤول الروسي قوله: "إن تنفيذ العقد يسير وفق الجدول المحدد، والتسليم سيتم عام 2019 ، في منتصف العام.

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يشار إلى أن تسلم تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400" كان مخططا له أن يتم في عام 2020، إلا أن موعد التسليم عُجل بناء على طلب الجانب التركي.

وكانت الولايات المتحدة اتخذت موقفا ضد الصفقة الروسية التركية، وهدد الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا أنقرة بفرض عقوبات عليها إن هي أتمت الصفقة، بما في ذلك عرقلة عقد يحصل سلاح الجو التركي بموجبه على طائرات "إف – 35" الأمريكية، إلا أن هذه التهديدات لم تؤثر في إصرار السلطات التركية على الحصول على هذه المنظومة المتطورة للدفاع الجوي.

المصدر: iz.ru