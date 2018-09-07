لندن رفضت تزويد موسكو ببيانات المشتبه بهما في قضية سكريبال

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن بريطانيا رفضت تزويد روسيا بأي معلومات وبيانات تتعلق بالمشتبه بهما في حادثة تسمم سيرغي سكريبال وابنته.

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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي دوري في مبنى وزارة الخارجية بموسكو:" الجانب البريطاني لا يرد على المذكرات والرسائل والطلبات التي نبعث بها إلى لندن، منذ أن أُطلقت الاتهامات المزعومة بحق روسيا".

وقعت حادثة تسمم ضابط المخابرات، العميل المزدوج الروسي، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا في 4 مارس الماضي في مدينة سالزبيري البريطانية، الأمر الذي أثار فضيحة دولية، زعمت لندن على إثرها بتورط روسيا بتدبير الحادثة، وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع.

ودعت روسيا منذ البداية، عدة مرات، إلى إجراء تحقيق مشترك في الحادث، لكن لندن تجاهلت ذلك، وزعمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن السم تم تحضيره في روسيا، الأمر الذي لم يؤكده تحليل أجري لعينة من السم كانت سلمتها السلطات البريطانية لمختبر "بورتون داون" التابع للجيش البريطاني.

المصدر: "نوفوستي"