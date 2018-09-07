الدفاع الروسية تؤكد مرافقة مقاتلات أمريكية لقاذفات روسية في منطقة القطب الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية "تو-95 أم أس" قامت بالتحليق المخطط فوق المحيط المتجمد الشمالي وبحري بيرنغ وأخوتسك، مؤكدة أن مقاتلات أمريكية كانت ترافقها خلال التحليق

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وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "قامت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 أم أس" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بالتحليق المخطط فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحري بيرنغ وأوخوتسك. وفي بعض مراحل خطها كانت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ترافقها مقاتلتان أمريكيتان من طراز "F-22".

المصدر: RT