لجنة التحقيق الروسية في بطرسبورغ تعتقل أمريكيا

احتجز المحققون الروس مدرسا أمريكيا للغة الإنجليزية في مدرسة خاصة في مدينة سان بطرسبورغ، للاشتباه بارتكابه اعتداءات جنسية ضد الأطفال، بحسب قناة لجنة التحقيق على WhatsApp.

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ووفقا للتحقيقات، يقيم هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 47 عاما، منذ عام 2012 بشكل غير قانوني في روسيا.

❗️Гражданин США задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии.



47-летний преподаватель английского языка подозревается в сексуальных действиях в отношении двух 9-летних мальчиков, один из которых инвалид.



Пострадавшие могут обращаться в любое подразделение СК России pic.twitter.com/XChtXbgPPw — Следственный комитет (@sledcom_rf) September 7, 2018

وقالت لجنة التحقيق في بيان: "أظهرت التحقيقات أن هذا الرجل أقدم في 30 أغسطس الماضي على الاعتداء جنسيا على صبي يبلغ من العمر تسع سنوات في الشارع، وبالإضافة إلى ذلك، يشتبه في ارتكابه جريمة مماثلة ضد صبي آخر مصاب بالإعاقة يبلغ تسع سنوات أيضا، ويدرس القضاء المختص مسألة سجن هذه المواطن الأجنبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية على ذمة التحقيق...".

وطلبت لجنة التحقيق الروسية من جميع الذين عانوا من أفعال هذا الأمريكي في روسيا أن يتقدموا بإفاداتهم أمام أي قسم من أقسامها.

المصدر: نوفوستي