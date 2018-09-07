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لجنة التحقيق الروسية في بطرسبورغ تعتقل أمريكيا

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لجنة التحقيق الروسية في بطرسبورغ تعتقل أمريكيا
Sputnik Виталий Белоусов
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احتجز المحققون الروس مدرسا أمريكيا للغة الإنجليزية في مدرسة خاصة في مدينة سان بطرسبورغ، للاشتباه بارتكابه اعتداءات جنسية ضد الأطفال، بحسب قناة لجنة التحقيق على WhatsApp.

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ووفقا للتحقيقات، يقيم هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 47 عاما، منذ عام 2012 بشكل غير قانوني في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق في بيان: "أظهرت التحقيقات أن هذا الرجل أقدم في 30 أغسطس الماضي على الاعتداء جنسيا على صبي يبلغ من العمر تسع سنوات في الشارع، وبالإضافة إلى ذلك، يشتبه في ارتكابه جريمة مماثلة ضد صبي آخر مصاب بالإعاقة يبلغ تسع سنوات أيضا، ويدرس القضاء المختص مسألة سجن هذه المواطن الأجنبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية على ذمة التحقيق...".

وطلبت لجنة التحقيق الروسية من جميع الذين عانوا من أفعال هذا الأمريكي في روسيا أن يتقدموا بإفاداتهم أمام أي قسم من أقسامها.

المصدر: نوفوستي

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