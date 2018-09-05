الدفاع الروسية: الأسد بصدد إصدار عفو عام عن المسلحين

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية تعمل على إعداد مرسوم تشريعي يقضي بمنح عفو عام عن المسلحين الذين لم يشاركوا في النشاطات الإرهابية.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء، إن "الهيئات السورية المختصة تعكف على إعداد مراسيم خاصة بالعفو عن المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة ولم تتلطخ أيديهم بالإرهاب".

وأضاف ميزينتسيف أن "السلطات السورية قد اتخذت عددا من القرارات الهادفة إلى التصدي لأي انتقادات موجهة إليها بشأن تسريعها لعملية عودة اللاجئين السوريين بذريعة عدم استعداد البلاد لقبول اللاجئين العائدين، وتعمل حاليا على تطبيقها".

وأوضح أن الرئيس السوري بشار الأسد أوعز إلى السلطات في المحافظات لتقديم الدعم إلى المواطنين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، والتأكيد على حقوق الملكية حتى في حال عدم توفير الوثائق اللازمة.

وكلفت الرئاسة السورية لجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين السوريين بمراقبة تنفيذ تلك القرارات.

المصدر: إنترفاكس