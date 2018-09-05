قاذفات "البجعة البيضاء" الروسية تحلق فوق المتوسط ضمن مناورات "الشرق 2018"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتي قنابل استراتيجيتين "تو 160" (البجعة البيضاء) أنجزتا مهام محددة لهما فوق المتوسط أثناء مشاركتهما في المناورات العسكرية الكبرى "الشرق 2018".

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وأوضحت الوزارة أن القاذفتين انطلقتا من قاعدة "إنغيلس" الجوية الواقعة في إقليم ساراتوف جنوب غربي روسيا، وأكملتا رحلة دامت 10 ساعات مرت فوق المياه الدولية لبحري قزوين والمتوسط، رغم الظروف الجوية المعقدة.

ونفذت القاذفتان خلال التدريب إطلاقات تجريبية لصواريخ مجنحة ضربت أهدافا على الأرض في منطقة معينة.

كما عمل طاقما القاذفتين على التدرب على إدارة أسلحة عالية الدقة ونقل المعلومات العملياتية إلى مراكز القيادة والتفاعل مع مقاتلات الدعم من نوع "سو 30" و"سو 33" التي رافقتهما في جزء من مسار تحليقهما، منطلقة من قاعدة حميميم الجوية في ريف محافظة اللاذقية السورية.

وشددت الدفاع الروسية على أن تحليق القاذفتين جرى بتوافق تام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون خرق أجواء دول أخرى.

ويأتي هذا التمرين في اليوم الخامس من مناورات "الشرق 2018" العسكرية المشتركة الضخمة بين القوات البحرية والجوية الروسية التي تشمل 9 ميادين تدريب و3 بحار.

وتشارك في التدريبات 26 سفينة حربية، بما فيها غواصتان، و34 طائرة عسكرية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية