وفد أمريكي جديد يزور القرم

وصل وفد أمريكي جديد إلى جمهورية القرم الروسية في زيارة تستغرق 4 أيام.

ويتكون الوفد من أربعة أشخاص من منظمة "مركز المبادرات المدنية" (The Center for Citizen Initiatives)، بحسب ما قاله أحد منظمي الزيارة، فالينتين كوزوبسكي.

وأضاف كوزوبسكي أن هدف الزيارة هو الإطلاع على الواقع في شبه الجزيرة التي عادت إلى قوام روسيا الاتحادية في مارس 2014، ونشر الحقيقة حول حياة سكان القرم في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يزور أعضاء الوفد دار الأيتام "ناديجدا" (الأمل) في مدينة سيمفيروبول، عاصمة جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبل المتمتعة بصفة كيان فدرالي في روسيا، ويلتقي ممثلين عن البرلمان المحلي، إضافة إلى زيارة مواقع تاريخية بشبه الجزيرة.

المصدر: وكالات





