النيابة الروسية تعلق على ما نشره الادعاء البريطاني

أعرب المتحدث باسم النيابة العامة الروسية ألكسندر كورينوي، عن أمل النيابة الروسية في الحصول من لندن على أدلة تثبت ضلوع المواطنين الروسيين في تسميم سيرغي سكريبال وابنته.

وقال: "نأمل باستلام مواد القضية الجنائية مرفقة بأدلة الإثبات التي، وكما يقول زملاؤنا الأجانب، موجودة لديهم، بما فيها تلك المتعلقة بالضلوع المحتمل لمواطنين روسيين في محاولة التسميم المذكورة".

وأشار الكسندر كورينوي، إلى أن النيابة العامة الروسية، وفي إطار التعاون القانوني الدولي، طلبت مرتين من النيابة البريطانية تقديم المساعدة القانونية ورفد التحقيق الذي تجريه روسيا حول القضية الجنائية المتعلقة بمحاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال.

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وقال: "لم نتلق أي رد على طلباتنا المذكورة ورغم ذلك، نواصل الإصرار على التعاون مع الهيئات الأمنية البريطانية ذات العلاقة في هذه القضية الجنائية".

وجاء تصريح ممثل النيابة العامة الروسية تعليقا على نشر الجانب البريطاني في وقت سابق من اليوم، اسمي وصور شخصين، تؤكد ضلوعهما في تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

المصدر: انترفاكس