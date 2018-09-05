الكرملين: لا نفهم مغزى تصريحات الشرطة البريطانية بشأن "قضية سكريبال"

ذكر مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أن الكرملين لا يفهم ماذا أرادت الشرطة البريطانية قوله اليوم بتقريرها حول "قضية سكريبال".

ردا على طلب الصحفيين التعليق على تقرير للشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" تضمن اتهام شخصين يقال إنهما مواطنان روسيان بالتورط في تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في مارس الماضي، قال أوشاكوف: "لقد سمعنا اسمين، لكنهما لا يعنيان شيئا بالنسبة لي، كما أني على ثقة بأنهما لا يقولان لكم شيئا أيضا، فضلا عن أن "سكوتلاند يارد" أشارت في تعليقها إلى أن هذين الاسمين غير حقيقيين على الأرجح".

وأضاف: "لا أفهم لماذا فعلوا ذلك، وما هي الرسالة التي يريد توجيهها الجانب البريطاني، فهذا الأمر يستعصي فهمه"، مشيرا إلى أن "المعلومات المزعومة التي تضمنها التقرير ليست بمعلومات وإنما شيء يصعب وصفه. طيب، رأيت هذين الاسمين أنا أيضا، وماذا بعد؟".

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واتهم الادعاء البريطاني في وقت سابق من اليوم ما قال إن المواطنين الروسيين بيتروف وروسلان بوريسوف بالتورط في محاولة اغتيال سكريبال، بينما زعمت وزيرة الخارجية البريطانية أن الرجلين عميلان للمخابرات العسكرية الروسية.

وسبق أن نفت موسكو مرار أي صلة لها بتسميم سكريبال، ووصفت الاتهامات البريطانية بهذا الخصوص بأنها باطلة تماما وليست إلا استفزازا هدفه إلحاق الضرر بروسيا وبمكانتها الدولية.

المصدر: وكالات