الخارجية الروسية تعرض المقارنة بين رقصتي تيريزا ماي وماريا زاخاروفا!

عرضت وزارة الخارجية الروسية على متابعيها في "الفيسبوك" مقارنة رقصة المتحدثة الرسمية باسمها، وتلك التي أدتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها في "فيسبوك" مقطع فيديو يجمع أداء زاخاروفا، وهي ترقص على أنغام أغنية روسية شعبية شهيرة، مع رقصة ماي خلال زيارتها لمخيم للكشافة في كينيا.

وذيلت الوزارة المنشور بتعليق على هيئة استفسار يقول: "أي نمطي الرقص في العلاقات الدولية هو الأقرب إليك؟

وكانت وسائل الإعلام تداولت في 30 أغسطس مقطع فيديو لرئيسة الحكومة البريطانية، وهي ترقص على أنغام الموسيقى الإفريقية في كينيا، وقبل ذلك بيومين ظهرت في مشاهد وهي تؤدي رقصة مشابهة في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية فقد كشفت عن موهبتها في الرقص، في قمة "آسيان" التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية عام 2016، وكان ذلك على أنغام الموسيقى الروسية.

المصدر: MIDRussia