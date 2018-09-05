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الكرملين: روسيا تنتظر معلومات واضحة ومفهومة من قبل بريطانيا بشأن قضية سكريبال

أخبار روسيا

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أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم، أن موسكو تنتظر من لندن معلومات واضحة ومفهومة على الأقل بشأن قضية اغتيال المخبر السابق سيرغي سكريبال.

وقال بيسكوف، للصحفيين قبيل إعلان بيان "سكوتلاند يارد" بشأن "قضية سكريبال: "لدينا توقعات ونأمل أن نسمع على الأقل شيئا مفهوما في هذا الموضوع​​​".

وأكد بيسكوف أن "موقف الكرملين لم يتغير، ولا يمكن أن تكون لدينا أي معلومات جديدة، لأن الجانب البريطاني رفض مشاركتنا والتعاون معنا في التحقيق في هذا الحادث".

يتبع...

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