تجدد الهزات الأرضية في الأورال

تعرضت عدة مدارس وبعض رياض الأطفال لأضرار مادية، جراء الزلزال الذي وقع في منطقة كاتاف-إيفانوفسك في مقاطعة تشيليابينسك بروسيا.

وذكرت السلطات المحلية، أن الأضرار في مباني هذه المؤسسات التعليمية والتربوية، كانت طفيفة، وتمثلت في شقوق على بعض الجدران. ولم يتسبب ذلك بإغلاق أي منها.

وأشارت السلطات إلى أن، العدد الإجمالي للمؤسسات الاجتماعية المتضررة بلغ 12 مؤسسة.

وتم فرض حالة الطوارئ في منطقة كاتاف-إيفانوفسك، ولكن البنى التحتية تعمل بشكل طبيعي، ولم تنقطع الكهرباء أو المياه عن المنطقة.

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وجرى تشكيل لجان خاصة لتحديد طبيعة ومدى الأضرار التي لحقت بجميع المرافق والمباني في المنطقة نتيجة الزلزال. ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وفي الليلة الماضية تم تسجيل حدوث هزات أرضية، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة كاتاف-إيفانوفسك.

На Урале произошло землетрясение: никто не пострадал, но толчки магнитудой 5,5 чувствовались в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге. МЧС начало проверку повреждений зданий и инфраструктуры https://t.co/lam4t2N2Yppic.twitter.com/daBf9G5ugl — Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) 5 сентября 2018 г.

كما سجلت هزات أرضية ثانية جديدة في مقاطعة تشيليابينسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقال موقع مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن قوة الزلزال الجديد بلغت 4.4 درجة. وتم تسجيل الهزات الجديدة في الساعة 12:27 بالتوقيت المحلي. يقع مركزها على عمق 2 كلم على بعد 133 كلم عن مدينة أوفا، و21 كلم جنوب شرق كاتاف-إيفانوفسك، حيث وقع أول زلزال الليلة الماضية.

المصدر: نوفوستي