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آبي يتطلع لبحث معاهدة السلام مع بوتين

أخبار روسيا

آبي يتطلع لبحث معاهدة السلام مع بوتين
Sputnik
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يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زيارة المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي الشهر الجاري، وقضية توقيع معاهدة السلام بين موسكو وطوكيو على الطاولة.

وأعرب ايتشي هاسيغاوا المساعد الخاص لرئيس وزراء اليابان عن أمل شينزو آبي في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش هذه الفعالية الاقتصادية.

وأضاف: "ينوي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفستوك الروسية في سبتمبر الجاري إذا سمحت الظروف له بذلك، ويتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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وأضاف المتحدث أن اللقاء إذا ما تم، سيركز على قضية معاهدة السلام بين موسكو وطوكيو.  

المصدر: انترفاكس

 

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