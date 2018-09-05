لافروف يشير إلى تصاعد المواجهة بين موسكو وواشنطن

أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تصاعد المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة، بدليل اقتراب بنى الناتو التحتية العسكرية من حدود روسيا.

وقال لافروف، في حديث متلفز: "إذا أخذنا بالاعتبار احتدام الأهواء السياسية والخطاب، يتبيّن أن المواجهة في تصاعد مستمر".

وأضاف: "بمبادرة من واشنطن، بدأت عملية تقدم الناتو نحو حدودنا ويستمر نشر البنى التحتية العسكرية الأطلسية قرب الحدود الروسية، حيث تنشر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا، كتائبها المسلحة في دول البلطيق والدول الأخرى المحاذية لبلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وتنادي بضم جورجيا وأوكرانيا إلى الناتو، وسلّمتهما الدعوة رسميا إلى ذلك".

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وأشار لافروف إلى أن الحديث المستمر عن قبول أوكرانيا في الناتو قد أذهب عقل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، ودفع بسلطات كييف لحشد أسلحتها على خط التماس في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن الأمريكيين يرسلون إلى منطقة النزاع، أسلحة وذخيرة، كما يعمل مدربون أمريكيون وكنديون في أوكرانيا.

واعتبر أن هذه الإجراءات المتتالية تزيد من خطر المواجهة العسكرية في منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا التي ما انفكت تحذر واشنطن من تبعات ذلك.

المصدر: news.mail.ru