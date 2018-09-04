الدفاع الروسية تبحث التسوية السورية مع نائب دي مستورا

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين بحث مع رمزي عز الدين رمزي، نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية.

وقال البيان، إن الجانبين اتفقا على ضرورة التسريع في تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا تتوافق عليها جميع أطراف النزاع في سوريا.

كما شدد الجانبان على ضرورة تكثيف العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك تنفيذ الاتفاقات التي توصل لها المفاوضون في أستانا، واتفقا أيضا على مواصلة مثل هذه اللقاءات في المستقبل.

وذكر البيان أن فومين أوضح للمسؤول الأممي العمل الذي يقوم به الجانب الروسي لإعادة اللاجئين السوريين والنازحين السوريين إلى ديارهم، وتقديم المساعدات الإنسانية.

المصدر: "تاس"