سرقة منزل ممثلة روسية مشهورة للمرة الثالثة

أكد مصدر أمني روسي أن منزل الممثلة الروسية المشهورة أناستاسيا زافوروتنيوك، في موسكو تعرض للسرقة.

وقال المصدر الأمني اليوم الثلاثاء، إن شخصا لا يزال مجهول الهوية تسلل إلى منزل الممثلة زافوروتنيوك المكون من 3 طوابق في ضواحي موسكو في ليلة الثالث من سبتمبر وسرق حقيبتها الشخصية وكان بداخلها حسبما ادعت الممثلة قرطان، وإسوارتان، وعقد وخاتم جميعها من الذهب الأبيض، قدرت قيمتها بمليون روبل (ما يعادل 15000 دولار).

واتضح من سياق التحقيق أن السارق دخل من بوابة سور المنزل ومن الباب الداخلي دون إحداث أضرار بهما، ما يعني أن السارق لديه نسخة من مفاتيح المنزل، وعندما شاهد المنزل مظلما، ظن أن لا أحد بداخله، لكن الممثلة وطفلها وزوجها كانوا في الطابق الثاني، وعندما أنار السارق أحد مصابيح الطابق الأول وبدأ يتحرك داخل المنزل لمح الزوج ، ظل السارق وهو ينزل على الدرج من الطابق الثاني.

حين شعر السارق أن أصحاب المنزل بداخله، أخذ الحقيبة الشخصية للممثلة وهرب ولم يتمكن الزوج من الإمساك به.

ومن الممكن أن تكون خادمة العائلة التي غادرت المنزل قبل حادثة السرقة بيوم واحد في إجازة إلى مدينتها، متورطة في السرقة، فهذه هي حادثة السرقة الثالثة التي يتعرض لها منزل الممثلة، وفي كل مرة تتم السرقة بعد يوم أو يومين من إجازتها.

المصدر: صحيفة "كومسمولسكايا برافدا"