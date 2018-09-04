أول تعليق روسي على القصف الإسرائيلي الجديد لسوريا

نددت موسكو بالقصف الإسرائيلي الجديد على سوريا الذي استهدف اليوم الثلاثاء مواقع عسكرية بمحافظتي حماة وطرطوس، مطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها على القوات الحكومية السورية.

ووصف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الضربات الإسرائيلية على سوريا بـ"غير مقبولة" التي "لا تخدم استقرار الوضع في البلاد وتنعكس سلبا على المنطقة".

وذكر سلوتسكي أن إسرائيل قد أكدت للجانب الروسي أنها ستستهدف القوات السورية إذا تعاونت مع "حزب الله" اللبناني، مضيفا: "لكنهم يقصفون المدنيين وليس حزب الله".

وتوقع البرلماني الروسي أن يستقر الوضع في إدلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة تشكل الآن موضع التركيز الرئيسي لجهود الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا للتسوية السورية.

وأضاف: "بغض النظر عن مساعي خصومنا، فإن الوضع في المنطقة وخارجها يتجه نحو استئصال قوى الإرهاب الدولي من أراضي سوريا"، مشددا على أن نقطة اللاعودة قد تم عبورها و"دولة الخلافة" المزعومة لن تعود أبدا إلى أراضي سوريا.

من جهته، صرح نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، ألكسي تشيبا، بأن على روسيا مطالبة إسرائيل بوقف مهاجمة القوات الحكومية السورية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تشيبا قوله: "إن ذلك (القصف الإسرائيلي على سوريا) غير مقبول، من الضروري توجيه المطالب الأكثر صرامة بوقف جميع الهجمات على القوات الحكومية السورية".

وشدد تشيبا على أن "أي اعتداءات على الجيش السوري تخدم مآرب الإرهابيين".

المصدر: وكالات