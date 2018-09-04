الكرملين: تصريحات لندن عن بوتين ستبقى محفورة في ذاكرتنا لأمد طويل

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لن تزول من ذاكرة موسكو، وحتى أمد طويل مختلف العبارات التي صدرت عن المسؤولين البريطانيين في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "ستبقى لفترة طويلة في ذاكرتنا، الكلمات التي صدرت عن مختلف ممثلي القيادة البريطانية بمن فيهم وزير الخارجية السابق السيد جونسون، تجاه الرئيس بوتين. في هذا المجال ذاكرتنا جيدة، حيث لم يقدم أي منهم الاعتذار لفلاديمير بوتين".

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ورفض بيسكوف التعليق على تصريح رئيس مصرف VTB الروسي أندريه كوستين حول الوزير البريطاني السابق.

وأشار بيسكوف إلى أنه يتفق تماما مع تقييم كوستين للصفات المهنية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

يذكر أن كوستين، كان قد أشاد أمس الاثنين بالصفات المهنية الرفيعة التي يتحلى بها الوزير لافروف، ووصفه بالذكي والمرن و"الصلب الشديد في حدود المعقول".

وأضاف: "انظروا، أرجو المعذرة، إلى الأوغاد الموجودين في الغرب على شاكلة جونسون".

المصدر: لينتا رو