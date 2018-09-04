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روسيا ستطالب بتحقيق دولي في اغتيال زاخارتشينكو

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روسيا ستطالب بتحقيق دولي في اغتيال زاخارتشينكو
Sputnik
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من المقرر أن تطالب روسيا خلال الجلسة المقبلة لمجموعة الاتصال في مينسك، بإجراء تحقيق دولي في اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، الكسندر زاخارشينكو.

وقال ممثل روسيا المفوض في مفاوضات مينسك، بوريس غريزلوف، إن التحقيق يجب أن يكون مفتوحا وموضوعيا، وأن يشارك فيه جميع المنخرطين في عملية مينسك.

وذكّر غريزلوف، بأن توقيع ألكسندر زاخارشينكو، موجود على وثيقة مجموعة التدابير الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك (بتاريخ 12 فبراير 2015)، ونالت هذه الوثيقة موافقة مجلس الأمن الدولي، وحظيت باعتراف دولي وشرعية دولية.

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وشدد ممثل روسيا، على ضرورة استخدام إمكانيات مجموعة الاتصال، التي تعقد جلساتها بانتظام بمشاركة ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في التحقيق.

وقال: "يعمل ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باستمرار في مجموعة الاتصال ومجموعاتها الفرعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة ممثلة في منطقة النزاع في دونباس".

المصدر: فيستي رو

 

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