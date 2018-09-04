بوتين يعتّم على المخبرين غير الرسميين

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يضفي السرية على المعلومات المتعلقة بالمخبرين المتعاقدين مع جهاز الاستخبارات الروسية ولا ينتمون إلى صفوفه ولا يخضعون لكامل أحكامه.

وبالمرسوم، أصبحت أسرار الدولة تشمل المعلومات المتعلقة بالعاملين في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الذين يتم انتدابهم لتنفيذ المهام الاستخباراتية ولا يتبعون رسميا لجهاز الاستخبارات الخارجية أو وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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وأعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية "روس ستات" أمس الاثنين عن فرض السرية، على المعلومات المتعلقة بالإنفاق الحكومي على التسلح والتصاميم العلمية المستقبلية.

ورغم أن الإنفاق على هذه الأغراض يعد جزءا من الناتج القومي الإجمالي لروسيا، إلا أنها تبقى من أسرار الدولة التي لا يجوز نشرها.

وفي روسيا تطلق تسمية "أسرار الدولة"، على المعلومات العسكرية والسياسية الخارجية والاقتصادية والاستخباراتية وغيرها، التي قد يلحق نشرها وتداولها، الضرر بأمن الدولة.

المصدر: لينتا رو