بوتين يكرم 4 باكستانيين أنقذوا حياة متسلق جبال روسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما رئاسيا بتكريم 4 باكستانيين انقذوا حياة متسلق الجبال الروسي الكساندر غوكوف.

ووفقا للمرسوم الرئاسي الروسي، فقد حصل الباكستانيون كازي محمد، وعبد رفيق، ومحمد أنجوم رفيق، وفقهار عباس، على وسام الصداقة.

ونص المرسوم الذي نشر الموقع الرسمي للكرملين على أنه :" تقديرا للمشاركة في عملية إنقاذ متسلق الجبال الروسي، منح مواطنو جمهورية باكستان الإسلامية وسام الصداقة".

وكان المتسلق غوكوف من مدينة بطرسبورغ قد وصل مع متسلق روسي آخر اسمه سيرغي غلازونوف من مدينة إيركوتسك في يوليو الماضي إلى باكستان، وأثناء عملية التسلق على الجبال لقي غلازونوف مصرعه إثر سقوطه بسبب العواصف المفاجئة، فيما استطاع غوكوف الاختباء في مكان يأويه على ارتفاع 6200 متر.

وفي البداية لم تتمكن الطائرات المروحية من انقاذه بالرغم من تحديد موقعه بسبب الأحوال الجوية السيئة حينها، لكنه وبعد مرور أيام وردت أنباء على نجاح عملية الإنقاذ ونقل الكساندر غوكوف إلى موسكو.

المصدر: صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"