مسؤول في منظمة شنغهاي: داعش ينقل مجموعات تخريبية إلى روسيا وأوروبا

صرح مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون بأن تنظيم "داعش" الإرهابي يقوم بنقل مسلحيه إلى روسيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وقال جمعة خان غييسوف، نائب مدير اللجنة التنفيذية للهيئة الإقليمية لمحاربة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون إن "سحق البؤر في سوريا أجبر المسلحين الباقين على إعادة التمركز، وأرغم قياداتهم على تكثيف نشاط الخلايا في الخارج".

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وتابع أن "فروعا خاصة لـ "داعش" تقوم بتجهيز وإعداد ونقل مجموعات تخريبية وإرهابية إلى أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وروسيا".

وأدلى المسؤول بكلمته خلال مؤتمر حول "مكافحة توريدات الأسلحة غير الشرعية في سياق محاربة الإرهاب الدولي"، نظمته وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي