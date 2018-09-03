الطائرات الحربية الروسية تتدرب على التزود بالوقود فوق المتوسط

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كافة الطائرات الحربية المشاركة في المناورات الضخمة التي تجريها القوات البحرية والجوية الروسية في المتوسط، قد وصلت إلى منطقة المناورات وانتشرت فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن طواقم الطائرات الاستراتيجية والبحرية، قد نفذت تمارين تدريبية قتالية مشتركة.

وعلى وجه التحديد، تدرب الطيارون على أداء واحدة من أكثر مهام التحليق صعوبة، وهو التزود بالوقود في الجو.

وأثناء قيامها بتحليقات دورية فوق المتوسط، كانت طائرات من نوع "سو-30 إس إم" تابعة لطيران البحرية، تقترب من طائرة "إيل-78" الصهريج على ارتفاع تراوح بين ألفين وثمانية آلاف متر وبسرعة تتراوح بين 500 و550 كيلومترا في الساعة، للتزود بالوقود.

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وتمكنت الطائرات أثناء إجراء هذه المناورات من المحافظة على مسافات بينها وصلت إلى 20 مترا فقط.

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق عن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في المتوسط بين 1 و8 من سبتمبر الحالي، وهي أول مناورات في تاريخ روسيا الحديث تجمع بين القوات البحرية والجوية الفضائية الروسية في منطقة واحدة خارج البلاد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية