القبض على مشتبه بقتله شرطيا في مترو موسكو

اعتقلت شرطة العاصمة الروسية موسكو، رجلا يشتبه في قيامه بقتل أحد عناصر الشرطة في محطة "كورسكايا" بمترو الأنفاق في موسكو.

وذكر مصدر في الشرطة، أن الموقوف يدعى نورلان موراتوف من سكان أورينبورغ.

وقال المصدر: "تمكنت إحدى العاملات في المحطة، من التعرف على القاتل، وذكرت أنها سمعت صوت طلقة في غرفة العمل وتوجهت لتتحقق مما حدث. ومن هناك خرج رجل في غاية القلق وقفز في القطار واختفى من المكان. وعندما دخلت السيدة إلى الغرفة، شاهدت جثة الشرطي المقتول وهرعت على الفور إلى المناوب المسؤول في المحطة".

وبناء على إفادتها تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به لاحقا. ولكنه أنكر بشكل قاطع تورطه في الجريمة. ولم يتم حتى الآن العثور على السلاح، أداة الجريمة.

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وقال المصدر: تدل التحقيقات الأولية، بعد فحص مكان الجريمة، على أن شخصا مجهول الهوية هاجم رجل الشرطة في غرفة العمل وخطف مسدسه، وبواسطته قتل الضحية.

وأشار المصدر، إلى أن الجريمة وقعت بعد منتصف الليلة الماضية بقليل.

وفي وقت سابق من يوم 3 سبتمبر، ذكرت الأنباء، أن كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحطة، سجلت لقطات للقاتل المحتمل مباشرة بعد الجريمة.

المصدر: لينتا رو

