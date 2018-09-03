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روسيا تسعى لاندماج "أعمق" في اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ

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روسيا تسعى لاندماج
Sputnik
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، بعث برسالة تحية إلى المشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وجاء في الرسالة: "خلال الفترة المنصرمة، تحول المنتدى إلى منصة مهمة وضرورية للحوار المباشر بين السياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والخبراء".

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وأضاف أن شعار المنتدى "الشرق الأقصى: توسيع آفاق الفرص"، يعكس "سعينا نحو تحقيق اندماج أعمق لروسيا في منظومة العلاقات الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع: "لمساعدة وتعزيز مبادرات الأعمال في مناطق الشرق الأقصى، قمنا بإعلان مناطق التنمية المتسارعة بما فيها من تسهيلات ومزايا كبيرة للشركات، بهدف إطلاق مؤسسات إنتاجية جديدة بما فيها ميناء فلاديفوستوك".

وأشار بوتين في الرسالة إلى استمرار روسيا في تنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية وتعليمية وعلمية في الشرق الأقصى تشمل خلق بنى تحتية متطورة لدعم وتشجيع التصدير والتحديث التكنولوجي.

وكل ذلك يفتح آفاقا واسعة أمام الشراكة التجارية والاستثمارات طويلة الأمد، لاستيعاب أشكال ونماذج التعاون الحديثة الفعالة في إطار المجموعة الاقتصادية الأوراسية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وآبيك.

المصدر: انترفاكس

 

 

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