العثور على جثث طاقم مروحية مفقودة في سيبيريا

أعلن مصدر روسي في المركز الإقليمي التابع لوزارة الطوارئ في سيبيريا اليوم، أنه تم العثور على مروحية "مي-8" التي اختفت أمس في مقاطعة إيركوتسك، وجثث أفراد طاقمها الثلاثة.

وأضاف المصدر: "تم تحديد مكان المروحية من الجو، وقمنا بإرسال رجال الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة".

وأشار المصدر إلى أن، المروحية سقطت في منطقة كازاتشينسكو- لينسكي على بعد 290 كم جنوب شرق مدينة أوست كوتا بمقاطعة إيركوتسك.

وقال إن الضباب كان يلف المنطقة، ولكن فرق الإنقاذ، تمكنت من العثور على حطام الطائرة وعلى جثث أفراد طاقمها الثلاثة.

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والمروحية المذكورة تابعة لشركة "انغارا"، وانطلقت من مدينة أوست كوتا وعلى متنها 3 أشخاص، لتنفيذ أعمال استكشاف جيولوجية. وكان يجب أن تهبط في قرية

كونيرما لأخذ الركاب من هناك ومتابعة طيرانها وفقا للمسار المحدد.

ولكن الطائرة لم تصل إلى النقطة المحددة لها، ولم يقم الطاقم بالاتصال في الوقت المحدد.

وشاركت في عملية البحث مروحيات وطائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وباشرت لجنة التحقيق الروسية بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.

المصدر: وكالات