اختتام مهرجان "سباسكايا باشنيا" في الساحة الحمراء

اختتم اليوم الأحد مهرجان "سباسكايا باشنيا" (برج سباسكايا) الدولي الـ11 للجوقات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو، بموسيقى مارش "وداع سلافيانكا" وعرض ألعاب نارية رائع.

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وخلال الأيام العشرة من المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم 24 أغسطس، قدمت جوقات من 11 دولة، وهي بريطانيا وإسبانيا وسويسرا وموناكو وإيطاليا والمكسيك وهولندا وميانمار وسريلانكا وسلطنة عمان وروسيا، عروضها للموسيقى والرقص.

فيما تجاوز العدد الإجمالي للمشاركين هذا العام ألف وخمسمئة فنان.

وكانت المغنية الفرنسية الشهيرة ميراي ماتيو ضيف شرف في المهرجان للمرة العاشرة، حيث منح لها اليوم لقب "بروفيسور الشرف في مجال الثقافة".

ويعد المهرجان الذي يحمل اسم برج "سباسكايا"، أحد أبراج الكرملين الـ20، والذي يحمل ساعة تاريخية، من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في موسكو أواخر فصل الصيف - مطلع الخريف.

وخلال المهرجان تعرض فرق موسيقية من جيوش العالم وأخرى غير عسكرية مهاراتها عند أسوار الكرملين ومنصات أخرى في العاصمة.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بالموسيقى العسكرية والكلاسيكية والفلكلورية وموسيقى البوب، فضلا عن مشاهدة استعراضات بالسلاح وللفرسان وللألعاب النارية والليزر، حيث تكافح الفرق من أجل كسب محبة وإعجاب المشاهدين.

كل ذلك يعد المهرجان أحد أبرز وأجمل المشاهد السنوية والأكثر إثارة.

المصدر: RT