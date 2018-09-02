الكرملين: بوتين تحدث مع بوروشينكو بصرامة ووضوح لكنه لم يهدد بسحق قواته

نفى السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف ما قاله الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في كتاب مذكراته "دروس السلطة" حول تهديد الرئيس فلاديمير بوتين بـ"سحق الجيش الأوكراني".

ويأتي تصريح بيسكوف تعليقا على وصف هولاند المباحثات بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال اجتماع "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا) بشأن أوكرانيا الذي جرى في العاصمة البيلاروسية مينسك في فبراير 2015.

وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "بالطبع، أثناء تلك المفاوضات المتوترة جدا، التي جرت بالتزامن مع الأعمال العسكرية في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس بوروشينكو، لم يجامله بوتين".

وأوضح أن الرئيس الروسي أفهم بوروشينكو بموقفه بلغة "صارمة وواضحة لا لبس فيها، لكنه لم يستخدم عبارات تهديد تجاهه".

وتابع مشددا: "لقد حضرت كافة المباحثات تقريبا، ولم أسمع مثل هذه العبارات".

ونفى بيسكوف بذلك ما زعمه الرئيس الفرنسي السابق حين قال في كتابه إن "بوروشينكو وبوتين تحدثا بنبرة محتدة، وكان الرئيس الروسي متوترا لدرجة أنه أخذ يهدد بسحق قوات محاوره، مما أثبت وجود القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وبعد ذلك تمالك نفسه".

المصدر: وكالات