كيف سيتصرف الدّب إذا ما صادف بوتين وجها لوجه؟

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي مازحا، إن "الدّب لن يتصرف بشكل مهذب إذا ما صادف بوتين أمامه".

كلام بيسكوف جاء خلال لقاء مع قناة روسيا الأولى، تحدث خلاله عن إجراءات الحماية التي اتخذها الأمن الروسي لضمان سلامة بوتين خلال رحلته الأخيرة إلى جمهورية توفا الروسية برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

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وأكد بيسكوف أنه رغم أن الغابات التي جال فيها بوتين خالية من البشر، كان لا بد من التركيز على تسليح الحرس، لأن تلك المنطقة برية وبكر ومليئة بالوحوش.

وقال مازحا: "هل تظن أن الدب أحمق كي يتصرف مثلا بطريقة مهذبة عندما يظهر أمامه بوتين؟

المصدر: ريا نوفوستي