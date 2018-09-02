كيم ولوكاشينكو يعزيان بفنان الشعب كوبزون

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتعازيهما لروسيا وذوي الفنان الروسي يوسف كوبزون، الذي وافته المنية أمس الأول عن عمر ناهز الـ81 عاما.

وذكر ميخائيل شفيدكوي الممثل الخاص الروسي للتعاون الثقافي الدولي، أن برقيات التعزية تتوالى من مختلف الدول والمدن الروسية وبلدان رابطة الدول المستقلة وغيرها من دول العالم.

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المصدر: وكالات