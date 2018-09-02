بوتين ومدفيديف بين مودّعي فنان الشعب كوبزون

حضر الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف مراسم وداع المطرب الروسي اللامع وعضو مجلس الدوما يوسف كوبزون، الذي وافته المنية مؤخرا في عامه الـ81 إثر مرض عضال.

ووقف بوتين عند نعش الفقيد دقيقة صمت قبل أن يضع باقة من الزهر عنده ويتوجه إلى عائلة الفقيد بعبارات التعزية والمواساة.

وقبل حضور الرئيس بوتين بقليل، وضع رئيس الوزراء باقة من الزهر عند نعش الفقيد وقدم التعزية لعائلته وجميع محبي أعمال وآثار كوبزون.

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ولم يمنع وصول رئيسي البلاد والحكومة تدفق تيار المعزين الجارف الذين حضروا لوداع فنان الشعب كوبزون.

Путин приехал проститься с Иосифом Кобзоном, поддержать его родных pic.twitter.com/jb5umMoDfC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 сентября 2018 г.

وتجرى مراسم وداع كوبزون في صالة تشايكوفسكي وسط موسكو، حيث يحمل زملاء وأقارب الفقيد باقات الزهر تكريما لذكراه، ويصطفون مودّعين له.

المصدر: نوفوستي





