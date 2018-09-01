أول دفعة من الأطفال السوريين تلتحق بالأكاديمية العسكرية في سان بطرسبورغ

بدأت المجموعة الأولى من الأطفال السوريين السنة الدراسية الجديدة، في معهد قوات السكك الحديدية والاتصالات العسكرية، التابع للأكاديمية العسكرية للإمداد والنقل في سان بطرسبورغ.

والتحقت تلك الدفعة المكونة من 8 أطفال بصف التعاون الدولي الذي تم تشكيله في المعهد بموجب اتفاق بين روسيا وسوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري بولغاكوف، خلال زيارته للمعهد اليوم، إن هذه الخطوة هي التجربة الأولى من نوعها، وتأتي تنفيذا لقرار وزير الدفاع سيرغي شويغو، البدء بتدريس الطلاب السوريين في كل المؤسسات التعليمية العسكرية الروسية، بما فيها تلك التي تتخصص في إعداد الضباط.

RT

وأشار إلى أن السوريين الثمانية هم "أطفال حرب" وأحدهم يتيم الأبوين، مضيفا: "والمهمة الآن انخراطهم السلس والمهني في الحياة الطبيعية".

وأضاف: "سنبذل كافة جهودنا من أجل تدريب هؤلاء الصبية، ليصبحوا ضباطا حقيقيين في الجيش السوري المستقبلي".

RT

RT

المصدر: وزارة الدفاع الروسية