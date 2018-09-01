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لافروف: اغتيال زاخارتشينكو استفزاز هدفه تقويض اتفاقات مينسك

أخبار روسيا

لافروف: اغتيال زاخارتشينكو استفزاز هدفه تقويض اتفاقات مينسك
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، استفزاز هدفه تقويض اتفاقات مينسك للتسوية في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعرب سيرغي لافروف عن ثقته، بأنه بعد وقوع هذه الجريمة، لم يعد من الممكن الحديث عن لقاء قادة دول "رباعية النورمادي" التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.

وأضاف: "في الوضع الحالي من المستحيل التحدث عن لقاءات مقبلة لرباعية النورماندي، كما يريد العديد من شركائنا الأوروبيين".

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وشدد لافروف على أن الوضع في غاية الجدية ويجب تحليله بدقة "وهو ما نفعله حاليا".

المصدر: وكالات

 

 

 

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