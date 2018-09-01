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السفن الروسية تجري مناورات بالصواريخ المجنحة شمال شرقي البلاد

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السفن الروسية تجري مناورات بالصواريخ المجنحة شمال شرقي البلاد
Sputnik
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تمكنت السفن الحربية، وبطاريات الصواريخ الساحلية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، من إصابة أهدافها بدقة عالية بالصواريخ المجنحة في مناورات بالذخيرة الحية في بحر أوخوتسك.

وقال المقدم البحري نيقولاي فوسكريسينسكي، رئيس قسم الإعلام في أسطول المحيط الهادئ: "خلال التدريبات التكتيكية الاختبارية لأسطول المحيط الهادئ في بحر أوخوتسك، نفذت المدمرة "بيستري" بالتعاون مع زورقين صاروخيين رمايات بالصواريخ المجنحة استهدفت مواقع العدو المفترض وأصابتها بدقة".

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وأضاف أن الصواريخ المجنحة من طراز "موسكيت" و"أوران" أصابت أهدافها بدقة عالية على مسافة تزيد على 100 كيلومتر.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن السفن الحربية والوحدات التكتيكية التابعة لأسطول الشمال المتمركزة في جزيرة كوتيلني شاركت في تدريبات عسكرية هدفها حماية الجزر الروسية في منطقة القطب الشمالي والسواحل الروسية هناك.

 المصدر: نوفوستي

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