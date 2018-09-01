 
مباشر

سيناتور روسي: أصابع الاتهام موجّهة إلى كييف في اغتيال زاخارتشينكو

أخبار روسيا

سيناتور روسي: أصابع الاتهام موجّهة إلى كييف في اغتيال زاخارتشينكو
Sputnik
مكان جريمة اغتيال الكسندر زاخارتشينكو في دونيتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq5m

أثارت جريمة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارشينكو مساء أمس، ردود فعل قوية في الأوساط السياسية الروسية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي فرانتس كلينتسيفيتش، إن كل الدلائل والوقائع المتعلقة بالجريمة، تشير إلى أن سلطات كييف تقف وراء الحادث.

وكتب السيناتور الروسي على صفحته في فيسبوك: "كل شيء يشير إلى أن المحرض والمستفيد، هو سلطات كييف، وأن المنفذ هو جهاز الأمن في أوكرانيا".

وأضاف: "الأمر كذلك عمليا مئة بالمئة. ومن المحتمل كذلك، أن الجريمة كانت نتيجة تصرف متهور لأشخاص معينين، وهو ما يعني أن السلطة في كييف لم تعد تسيطر بالفعل على الوضع".

إقرأ المزيد
مدخل المقهى حيث وقعت جريمة اغتيال الكسندر زاخارتشينكو أين زرعت العبوة التي اغتيل بها زاخارتشينكو؟

وذكر كلينتسيفيتش، أنه يجب تقييم جريمة قتل زاخارشينكو كمحاولة نهائية لتعطيل عملية التسوية السلمية في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا