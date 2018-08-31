البرلمانية الروسية بوكلونسكايا تكشف لوسائل الإعلام أين تمضي شهر العسل

قالت البرلمانية الروسية نتاليا بوكلونسكايا، إنها تمضي شهر العسل مع زوجها رئيس مكتب حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية إيفان سولوفيوف في شبه جزيرة القرم.

وأضافت بوكلونسكايا خلال حديث مع قناة "ف غ ت ر ك" الروسية:

طبعا في القرم. نحن الآن في مكان مدهش ورائع مطل على كنيسة الكساندر نيفسكي ومدينة سيمفيروبل ومدن أخرى في آن واحد.

وذكرت القناة الخامسة الروسية في وقت سابق، أن مراسم زواج المسؤولين أقيمت في 11 أغسطس بمقر مجمع النقابات في مدينة سيمفيروبل، واحتفل العروسان مع المدعوين في مطعم "بلقان غريل" الصربي.

وتشير بعض المصادر الإعلامية المحلية إلى أن عدد المدعوين على العشاء في المطعم الصربي كان 35 ضيفا في الوقت الذي رفض فيه العروسان الإدلاء لوسائل الإعلام بأي تفاصيل أخرى.

المصدر: وسائل إعلام روسية