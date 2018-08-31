حفيدة ثري روسي تنفق الملايين على زفافها لتثير غيرة صديقها

كلفت أجور المطربين المشهورين وحضور بعض المشاهير العالميين لحفل زفاف إيرينا بيلينوفا حفيدة الأوليغارشي الروسي فاليري كوغان حوالي 4 ملايين ونصف المليون دولار، ما عدا مصاريف الحفل.

وبعد مضي عام على زواج إيرينا بيلينوفا (19 عاما) والشاب البريطاني دينيل كينوي الذي صادف قبل أيام، أعلنت إيرينا على "إنستغرام" أنها طلبت من جدها إقامة حفل زفاف يدعو إلية مشاهير الروس والأجانب لغاية أخرى غير الزواج من دينيل.

وقالت بيليكوفا التي تقيم منذ صغرها في لندن :" لقد تزوجت وأقمت حفلة كلفت الملايين فقط من أجل الانتقام من صديقي السابق، وأنا الآن على علاقة معه. في المحصلة الخطة نجحت".

وللمشاركة في حفل زفاف إيرينا الذي أقيم قبل نحو عام في فندق "ذا لاندمارك لندن" الأسطوري، هبطت طائرتان خاصتان في لندن محملتان بمشاهير منهم أنطونيو بانديراس، وماريا كاري، وإلتون جون ومن المطربين الروس فيليب كيركوروف، وإيغور نيكولاييف، وإيغور غولييف، وألكسندر سيروف، وستاس ميخائيلوف، وليف ليشينكو، وفلاديمير فينوكور، وآنا نتريبكو وغيرهم.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"