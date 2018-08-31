مقتل شخصين بانفجار حاوية للأكسجين جنوبي روسيا

لقي اثنان من عمال شركة "كوزنتسوف" المساهمة في مدينة سامارا جنوبي روسيا حتفهما اليوم عند انفجار مزيج من الغاز والهواء.

وقال مصدر طبي، إن الحادث وقع في إحدى ورشات الشركة، خلال قيام 4 عمال بتنظيف خزان مخصص لحفظ الأوكسجين السائل.

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وخلال التنظيف، التهب خليط الغاز والهواء وانفجر ليقتل اثنين من العمال كانا داخل الخزان، وأصيب اثنان آخران خارجه بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى.

المصدر: انترفاكس