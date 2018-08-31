الأمن الروسي يستلم من ألمانيا مطلوبا إرهابيا هاما

أفاد الأمن الفدرالي الروسي بأن السلطات الألمانية، سلمت روسيا متورطا بدعم جماعة "إمارة القوقاز" الإرهابية بموجب بطاقة بحث روسية، حررت إثر معلومات عن التحاقه بالإرهابيين في سوريا.

وقال الأمن الروسي في بيان اليوم الجمعة: "كان المطلوب أثناء إقامته في جمهورية قبردين بلقار جنوبي روسيا، يدعم عصابات منظمة "إمارة القوقاز" الإرهابية الدولية".

وأضاف أنه سافر عام 2013 عبر أراضي دول أخرى إلى سوريا، حيث "اشترك هناك بنشاط في القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية".

وفي وقت لاحق، حاول الحصول على اللجوء في ألمانيا باستخدام أوراق مزورة، وفي سبتمبر 2017 أوقفته الشرطة الألمانية بطلب روسي، وأحضر من برلين إلى موسكو الخميس 30 أغسطس.

المصدر: وكالات