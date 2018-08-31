3 قتلى بانفجار في أحد معامل الصناعات الدفاعية في نيجني نوفغورود

أفادت وكالة نوفوستي، بوقوع انفجار في إحدى المؤسسات الدفاعية بمقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين حسب أول حصيلة رسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في المقاطعة قوله إن الحادث وقع في مجمع لإنتاج مادة الأمونيال المتفجرة تابع لمصنع "سفيردلوف" في مدينة دزيرجينسك، وأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث.

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق امتد على مساحة 100 متر مربع، فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملها في مكان الحادث.

ويعتبر مصنع "سفيردلوف"، من أكبر المؤسسات الدفاعية المنتجة للذخيرة في روسيا وهو ينتج أيضا مجموعة واسعة من المواد المتفجرة الصناعية، والصواعق المطلوبة في قطاع النفط والغاز.

المصدر: نوفوستي