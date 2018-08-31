قائد البحرية الروسية يكشف تفاصيل المناورات المرتقبة في المتوسط

كشف القائد العام للقوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف تفاصيل أول مناورات في تاريخ روسيا الحديث، تجمع بين القوات البحرية والجوية الفضائية الروسية.

وقال كورولوف في بيان صحفي اليوم الجمعة إن المناورات ستجرى في الفترة بين 1 و8 سبتمبر المقبل، بمشاركة سفن تابعة للأسطول الشمالي وأساطيل بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، إضافة إلى طائرات بعيدة المدى.

ويتولى قيادة المناورات مركز الإدارة التابع للقيادة العامة لسلاح البحرية الروسية، وهو مجهز بأحدث أنواع أنظمة الإدارة الآلية ووسائل الاتصال.

وأضاف الأميرال أن سفن الأسطول الشمالي وأسطول بحر البلطيق المشاركة في المناورات، قطعت أكثر من 4500 ميل بحري للوصول إلى منطقة إجرائها، بينما عبرت سفن أسطول قزوين نهر الفولغا وقناة فولغا–دون ونهر الدون للوصول من بحر قزوين إلى البحر الأسود، قبل أن تبلغ المتوسط عبر مضائق البحر الأسود.

أما سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" فوصلت إلى المتوسط من البحر الأحمر حيث كانت تنفذ مهمة مكافحة القرصنة.

ويشارك في المناورات 24 سفينة حربية وسفينة إسناد، وغواصتان، و34 طائرة.

ويترأس المجموعة الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" التابع للأسطول الشمالي.

وستشهد المناورات تحليقات لطائرات "تو-160" الاستراتيجية الحاملة للصواريخ، وطائرات "تو-142" و"إل-38" لمكافحة الغواصات والمقاتلات "سو-33" وطائرات "سو-30 إس إم" التابعة للبحرية.

ستتدرب القوات المشاركة في المناورات على تنفيذ مهام تتعلق بالدفاع الجوي ومكافحة الغواصات، وحماية المواصلات البحرية، ومكافحة القرصنة وإنقاذ السفن المنكوبة، إضافة إلى إجراء رمايات صاروخية ومدفعية.

وأشار كورولوف إلى أن منطقة المناورات أعلنت مسبقا منطقة خطرة لجميع السفن والطائرات، وذلك التزاما بالقانون الدولي، وحفاظا على سلامة الملاحة البحرية والجوية.

وبعد إتمام المناورات ستعود القوات المشاركة فيها إلى نقاط تمركزها الدائم.

المصدر: وكالات