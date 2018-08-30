طفل سوري يعالج من سرطان الدم في سان بطرسبورغ

يعالج أطباء روس الطفل السوري يوسف معيد المصاب بسرطان الدم، بعد أن نقل إلى سان بطرسبورغ من الوطن الذي لا تسمح الظروف فيه بتوفير العلاج المطلوب له.

وقد نقل الطفل البالغ 8 سنوات من العمر وهو يعاني من لوكيميا الأرومة اللمفاوية الحادة من سوريا إلى روسيا قبل شهر على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، برفقة والده، وشقيقه وهو ﻣﺘﺒﺮع ﻣﺘﻮاﻓﻖ في الأنسجة ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻳﺾ.

والآن يراقب أطباء الأورام في المعهد العلمي للأبحاث في سرطان الأطفال وعلم الدم وزراعة الأعضاء في سان بطرسبورغ، حيث يتلقى الطفل العلاج، حالته الصحية بعد إتمام الدورة الأولى من العلاج الكيميائي التمهيدي له.

وأكدت أوليسيا بابينا، رئيسة قسم الاستقبال بالمعهد، أن حالة يوسف المصاب بنوع شديد العدوانية من سرطان الدم تشهد بعض التحسن، قائلا إن جسمه "يستجيب للعلاج بأدويتنا".

المصدر: فيستي.رو