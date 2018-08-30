الكرملين: لا ينبغي أن تكون عرّافا لكي تضع بوتين في المقدمة

اعتبر الكرملين أن قائمة الأشخاص الـ100 الأكثر نفوذا في روسيا التي نشرتها اليوم الخميس مجلة "Forbes" بنسختها الروسية غريبة، وتصدر الرئيس فلاديمير بوتين، فيها أمر منطقي تماما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد اطلع على هذه القائمة: "إننا رأيناها وقرأنا التقارير عنها في وسائل الإعلام".

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف: "بصراحة، لا نستطيع أن نقول شيئا بشأنها، ومن غير المفهوم ما هي المعايير التي تم استخدامها، وعلى ماذا اعتمدوا في تقييمهم، يعني هذه القائمة غير واضحة لدرجة كافية".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "ليس من الضروري أن تكون عرافا لكي تضع بوتين في الصدارة (للقائمة)، هذا ليس أمرا صعبا، لكن في البقية القائمة غريبة بما فيه الكفاية".

ونشرت "Forbes" في وقت سابق من اليوم قائمة للأشخاص الـ100 الأكثر نفوذا في روسيا تصدرها رئيس البلاد ليأتي بعده رئيس مجلس إدارة "سبيربنك"، غيرمان غريف، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، والمدير التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، ورئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف.

المصدر: وكالات روسية