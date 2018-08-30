"فوربس" تصدر قائمة بالشخصيات الروسية الأكثر نفوذا  

نشرت مجلة "فوربس" تصنيفا جديدا ضم 100 شخصية من كبار المسؤولين المؤثرين، ورجال الأعمال وقادة الهيئات الأمنية والعسكرية في روسيا، شغل المركز الأول فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

وشملت قائمة العشرة الأوائل بالتسلسل رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الكسي ميلر، والرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين، ورئيس الحكومة دميتري مدفيديف، ومدير عام شركة "سورغوت نفط غاز" فلاديمير بوغدانوف، ورئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ورئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير عام مؤسسة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف، ورئيس شركة "لوك أويل" النفطية وحيد الكبيروف.

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وفي قائمة العشرة الثانية جاء وزير المالية أنطون سيلوانوف، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، ومدير عام مؤسسة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف، ورجال الأعمال ميخائيل فريدمان، وأندريه كوستين، وفلاديمير بوتانين، واليكسي مورداشوف، وليونيد ميكلسون.

وشغل وزير الخارجية سيرغي لافروف المركز الـ21 في التصنيف، فيما جاء وزير الدفاع سيرغي شويغو في المركز الثلاثين.

المصدر: نوفوستي