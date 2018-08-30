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مصرع عسكري روسي خلال القفز بالمظلة

أخبار روسيا

مصرع عسكري روسي خلال القفز بالمظلة
Sputnik
صورة ارشيفية لهبوط بالمظلة
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لقي أحد عناصر القوات المحمولة جوا، التابعة للجيش الروسي مصرعه، يوم الثلاثاء في مقاطعة فلاديمير، أثناء التدرب على القفز بالمظلة.

وقالت قيادة الوحدة التي ينتمي لها العسكري القتيل، إنه "لقي حتفه خلال تنفيذ عملية قفز دورية بالمظلة، وفق الخطة المعتمدة".

وأشارت إلى أن القفز تم من طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 .

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وذكرت القيادة أن سبب مقتل العسكري، كان عدم فتح المظلة بعد القفز. وأكدت أن التحقيق جار لتحديد ملابسات وظروف الحادث.

المصدر: نوفوستي

 

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